"Белый список" интернет-ресурсов будут обновлять каждую неделю

Максут Шадаев рассказал о том, как именно формируется единый реестр.

Перечень ресурсов, которые будут доступны на российской территории в условиях ограничения мобильного интернета, будет обновляться в еженедельном режиме. Соответствующее заявление сделал Максут Шадаев, выступая перед журналистами на полях форума Kazan Digital Week. Чиновник из федерального правительства уточнил, что реестр составляется на базе существующего рейтинга наиболее популярных интернет-ресурсов пользователей в стране.

"Белые списки" будут дальше еженедельно актуализироваться. Максут Шадаев, глава Минцифры РФ

Российское министерство по цифровому развитию ранее опубликовало перечень интернет-сервисов, которые будут оставаться доступными во время ограничений. На минувшей неделе Минцифры сообщило общественности о том, что операторы сотовой связи в пилотном режиме решили предоставлять клиентам доступ к социально значимым государственным сервисам при ограничениях. В перечень онлайн-ресурсов, доступных в России в условиях ограничения мобильного интернета, на втором этапе войдут СМИ, банки и аптеки. Список расширится в в несколько этапов. Туда попадут официальные сайты Государственной думы, Совета Федерации, Генеральной прокуратуры и ГУ МЧС.

Минцифры и Минобороны до конца года проработают условия использования "золотого диапазона" под 5G.

Фото: Правительство России