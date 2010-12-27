"Балтика" проведет экскурсию и турнир эрудитов в честь Октоберфеста

В ближайшие выходные "Балтика" приглашает всех желающих на IV ежегодный October Beer Festival. На мероприятии расскажут о традициях знаменитого пивного фестиваля.

В субботу, 28 октября, компания "Балтика" проводит October Beer Festival. В этом году он состоится уже в четвертый раз. Гостей фестиваля во время экскурсии познакомят с историей пивных праздников и этапами производства главного фестивального напитка. Также участника придется проявить смекалку для решения задач и на турнире эрудитов Beer Quiz.

В этот день гостям расскажут о стандартах качества, применяемых к пиву на заводах "Балтика". После чего предложат продегустировать шесть сортов янтарных напитков. Участникам фестиваля также подробно расскажут о теме безалкогольного пива и правилам ответственного потребления. Чтобы замотивировать водителей следить за уровнем алкоголя, им предложат ощутить на себе опасность вождения в нетрезвом виде.

Специальные подарки получат те, кто придет на фестиваль в традиционных костюмах Октоберфеста. Фестиваль пройдет на семи заводах компании "Балтика", в том числе и в Петербурге. Мероприятия бесплатное, однако требуется записаться заранее.

Узнать подробности и записаться на October Beer Festival можно на сайте или по телефону бесплатной горячей линии 8-800-333-33-03. Организаторы обращают внимание, что экскурсии могут посещать только совершеннолетние. Поэтому посетителям нужно иметь при себе документ, подтверждающий возраст.