"Балтийский дом" запустил онлайн-трансляцию спектаклей

Сегодня, 21 марта, в 17:00 театр "Балтийский дом" представит премьеру спектакля "Я сижу на берегу" Романа Кагановича.
Она состоится в прямом эфире. Трансляция будет доступна на сайте театра, в его в соцсетях, а также на официальном YouTube-канале.
Известно, что "Балтийский дом" будет вести прямые трансляции и других спектаклей. Кроме того, он опубликует записи прошлых постановок.
Напомним, что в основу спектакля режиссера Романа Кагановича легли произведения Рубена Гальего "Белое на черном" и "Я сижу на берегу".
Ранее мы сообщили, что Александринский театр сыграет спектакль при пустом зале.
Фото: Театр-фестиваль "Балтийский дом" / ВКонтакте
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