"Балтийский дом" запустил онлайн-трансляцию спектаклей

Сегодня он представит премьеру постановки "Я сижу на берегу".

Сегодня, 21 марта, в 17:00 театр "Балтийский дом" представит премьеру спектакля "Я сижу на берегу" Романа Кагановича.

Она состоится в прямом эфире. Трансляция будет доступна на сайте театра, в его в соцсетях, а также на официальном YouTube-канале.

Известно, что "Балтийский дом" будет вести прямые трансляции и других спектаклей. Кроме того, он опубликует записи прошлых постановок.

Напомним, что в основу спектакля режиссера Романа Кагановича легли произведения Рубена Гальего "Белое на черном" и "Я сижу на берегу".

Ранее мы сообщили, что Александринский театр сыграет спектакль при пустом зале.

Фото: Театр-фестиваль "Балтийский дом" / ВКонтакте