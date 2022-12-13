Байден пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года

Глава СШа отметил, что не имеет скрытых мотивов.

Американский президент Джо Байден заявил в интервью местному телеканалу Telemundo о том, что пока политик не готов принять решение об участии в выборах главы государства 2024 года. Таким образом лидер Белого дома ответил на вопрос ведущего о том, какие факторы мешают гостю официально объявить себя кандидатом. Политик уточнил, что не имеет скрытого мотива, который мешает сделать ему такое объявление для общественности. По мнению Байдена, результат от выборов в США невозможно предсказать или предугадать.

Может быть, знаете, я буду участвовать, и буду разбит, или если я буду участвовать, я выиграю. Я имею в виду, что я не руководствуюсь этим. Я не основываюсь на этом, когда принимаю решение". Джо Байден, президент США

Байден заявил, что не видит разницы между возможными соперниками на выборах.

Фото и видео: YouTube / Noticias Telemundo