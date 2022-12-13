Байден заявил, что не видит разницы между возможными соперниками на выборах

Глава США оценил конкуренцию в виде Трампа и де Сантиса.

Американский президент Джо Байден заявил о том, что не видит особой разницы между возможными соперниками на выборах главы государства в США. Соответствующее заявление лидер Белого дома сделал в эфире местного телеканала Telemundo. Он ответил на вопрос ведущих о том, как он относится к двум возможным кандидатам от Республиканской партии. Речь идет о бывшем главе администрации Вашингтона Дональде трампе и губернатором от штата Флорида Ромон де Сантисом.

Понятия не имею... Они действуют одинаковым образом, у них похожий способ работы. Но я честно не знаю. Никогда не принимал решения выдвигаться на выборах или нет на основании того, кто будет оппонентом. Джо Байден, президент США

Напомним, что Дональд Трамп уже объявил о своем намерении побороться за высший должностной государственный пост в 2024 году. Джо Байден заявлял, что намерен участвовать в президентских выборах и возраст его не беспокоит, однако твердого решения по этому вопросу все еще не принято.еще нет. В интервью для Telemundo он отметил, что пока не готов принять решение об участии в выборах 2024 года.

Байден высказался о расследованиях в отношении его сына и брата.

Фото и видео: Telemundo