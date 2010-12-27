"Автобус милосердия" для бездомных начал работать в Петербурге

В автобусе можно получить медицинскую и социальную помощь, горячее питание, медикаменты, еду.

В Санкт-Петербурге начинает работу специально переоборудованный автобус, предназначенный для оказания бездомным и людям, попавшим в тяжелую ситуацию. В автобусе можно получить медицинскую и социальную помощь, горячее питание, медикаменты, еду. Об этом сообщила пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии.

Этот проект стал возможным благодаря совместной работе церковного клуба "Кинония" и волонтерского объединения "Благотворительная больница". Также церковный проект будет сотрудничать с "Ночлежкой".

Кузов автобуса утеплен и защищен специальным материалом, в нем установлен автономный отопитель, а также бактерицидный облучатель рециркулятор и специальная складная кушетка.

Благотворительные фонды Петербурга получили меньше государственной поддержки.

Фото: Facebook/ Синодальный отдел по благотворительности