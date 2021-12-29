Петербуржцы могут предъявить охотничий или военный билет для вакцинации против COVID-19

Информация может быть важна для бездомных людей или тех, чьи документы были утрачены.

Руководитель Благотворительной больницы Сергей Иевков рассказал о том, что в Петербурге для вакцинации против коронавируса требуется только один документ. Об этом ему сообщили в комитете по здравоохранению.

Это может быть не только паспорт, полис ОМС или СНИЛС, но и другие редкие и даже вышедшие из употребления документы. Например, паспорт гражданина СССР, свидетельство об усыновлении, охотничий билет. Они позволят внести информацию в Регистр.

А это значит, что отказ поликлиник и центров вакцинации в прививке против COVID-19 при предъявлении ТОЛЬКО одного документа пациентом является незаконным! Даже космополиту с паспортом СССР или егерю с охотничьим билетом или мигранту с РВП. Сергей Иевков в "Facebook".

О случаях отказа в вакцинации при наличии одного документа вы можете написать на почту md_ievkov@charityhospital.ru.

Благотворительная больница оказывает медико-социальную помощь бездомным людям в Петербурге. Она существует на пожертвования. Помочь можно здесь.

Фото: ВКонтакте / Благотворительная больница / Елена Игнатьева, Facebook / Сергей Иевков