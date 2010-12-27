"Астана" вырвала победу у "Зенита" в овертайме

Финальный счет 109:108

В баскетбольном матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ команда "Астана" смогла вырвать победу у "Зенита" в овертайме. Разница в счете составила одно очко. Итоговый счет составил 109:108 (26:22, 31:17, 15:32, 24:25, 13:12).

Самым результативным игроком матча стал игрок казахстанского клуба Душан Ристич. Он набрал 30 очков в матче. У сине-бело-голубых лучший результат показал Остин Холлинс, набрав 22 очка.

Для "Зенита" это уже четвертое поражение подряд в рамках турнира. Они переместились на 9-е место в таблице. "Астана" после этого матча занимает седьмое место.

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Фото: БК "Зенит"