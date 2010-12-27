Вратарь "Зенита" Лунев не сможет сыграть с "Лейпцигом" в предстоящем матче из-за травмы

Об этом накануне игры рассказал Сергей Семак.

Как сообщил главный тренер футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак, голкипер сине-бело-голубых Андрей Лунев не сможет сыграть в предстоящем матче 4-го группового этапа Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига".

"Есть микроповреждения. Что касается игроков, которые не готовятся, то к тем, кто уже давно отсутствует, недавно присоединился Андрей Лунев. К сожалению. Ждем его возвращения. Остальные с большой долей вероятности могут принять участие в игре", - более подробно рассказал Семак.

Также Сергей Семак отметил, что преимущество футболистов "Лейпцига" в скорости нельзя компенсировать, а только нивелировать.

"С ними будет сложно. Будем играть в одинаковых условиях, преимущество выше у того, кто готов лучше — что в тактике, что в технике, что в быстроте. Будут разные стратегии на игру, будем стараться нивелировать качество игроков", - рассказал о планах на игру главный тренер "Зенита".

Напомним, что игра "Зенит" - "РБ Лейпциг" состоитя уже завтра, 5 ноября на "Газпром Арене" в Петербурге. Команды уже вовсю готовятся к предстоящей встрече. Также мы писали, что Дриусси уверен в победе.

Фото: ФК "Зенит"