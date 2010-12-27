"РБ Лейпциг" вылетел в Петербург на встречу с "Зенитом"

Матч с "Зенитом" состоится завтра в 20:55 на "Газпром Арене".

Немецкая команда "РБ Лейпциг" уже отправилась в Северную столицу. Об этом сообщили в их пресс-службе.

Напомним, что матч 4 тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА пройдет в Петербурге на "Газпром Арене" уже завтра, 5 ноября. Начнется противостояние в 20:55 по московскому времени. Во многом, по результатам этой игры решится, выйдут ли сине-бело-голубые в плей-офф чемпионата. Сейчас команда Семака занимает вторую строчку в группе G, заработав 4 очка. "Лейпциг" лидирует в этой таблице с шестью очками.

Ранее мы сообщали, что Дриусси решительно настроен на победу.