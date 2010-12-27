Дриусси рассказал о задачах "Зенита" в Лиге чемпионов УЕФА

По его мнению, у команды есть все шансы на выход из группы.

В интервью, которое опубликовано на официальном сайте ФК "Зенит", форвард клуба Себастьян Дриусси рассказал, что команда постарается сделать все, что бы выйти из группы и попасть в плей-офф Лиги чемпионов. Для этого им надо набрать максимальное количество очков.

По его мнению, в европейском футболе совершенно другие скорости нежели в России.

"Игроки там очень быстрые, иначе чувствуется давление — от этого возникают сложности. К счастью, мы неплохо стартовали и набрали хороший ход", - отметил форвард "Зенита".

Также Дриусси заявил, что больше всего ему понравилась игра с "РБ Лейпциг", с которой им предстоит встретится еще раз. Игра пройдет на "Газпром Арене" 5 ноября. Настрой на игру у футболиста хороший, и он заявил, что у клуба есть все шансы выйти из группы.

"Шансов очень много, потому что все команды в группе идут ровно. "РБ Лейпциг" сейчас первый, нас ждет игра против него, и, если выиграем, сами займем верхнюю строчку. Нужно просто идти от матча к матчу, набирая свои очки", - прокомментировал Дриусси.

Ранее мы сообщали, что после игры "Зенит" - ЦСКА суд запретил двум болельщиком появляться на футбольных матчах на 1,5 и 2 года.

Фото: ФК "Зенит"