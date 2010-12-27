Суд арестовал болельщиков за поджог файера и шарфа во время игры "Зенит" - ЦСКА

Также их лишили возможности посещать футбольные матчи.

Как сообщила объединенная пресс-служба городских судов, 3 ноября Петроградский районный суд рассмотрел четыре материала по делам о нарушении порядка на матче "Зенит" - ЦСКА.

Во время файер-шоу, которое устроили фанаты "Зенита", один из болельщиков поджег свой шарф, чем вызвал угрозу безопасности жизни и здоровью окружающих. Суд назначил приговор в виде пяти суток административного ареста и полного запрета на посещение матчей сроком на полтора года.

Уже во время матча один болельщиков поджег файеры. По решению суда его приговорили к восьми суткам административного ареста и запретили посещать матчи в течение двух лет. Он объяснил свой поступок радостью от забитого "Зенитом" гола.

Еще одного мужчину обвинили в том, что он бросил петарду под ноги зрителям, однако суд, ознакомившись с деталями дела, не нашел состава преступления.

Напомним, что накануне "Зенит" встретился с ЦСКА на "Газпром Арене". Игра закончилась ничьей.

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