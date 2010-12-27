Баскетбольные клубы "Астана" и "Зенит" сыграют 4 ноября в Нур-Султане

Клубы не являются фаворитами чемпионата.

Стало известно, что баскетбольный клуб "Зенит" встретится с командой "Астана" в Нур-Султане 4 ноября в 16:30. Игра пройдет в рамках Единой лиги ВТБ. Об этом сообщили на официальном сайте БК "Зенита".

В туриной сетке сине-бело-голубые пребывают на восьмой строчке. Они сыграли пять матчей с показателем 2/3. Команда из казахстана провела всего три игры в новом сезоне, выиграв лишь у команды "Локомотив-Кубань" в домашнем матче. Сейчас они располагаются на девятой сетке турнира.

Ранее мы сообщали, что суд вынес административные наказания двум футбольным фанатам после игры "Зенит" - ЦСКА.

Фото: БК "Зенит"