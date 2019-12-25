В Петербурге пройдет международная научная конференция об Арктике

На конференции соберутся эксперты, которые обсудят потенциал Петербурга как центра арктической науки и образования.

В этот четверг, 14 октября, в Петербурге состоится Международная научная конференция, на которой обсудят потенциал Петербурга как центра арктической науки и образования, способствующего реализации национальных приоритетов Российской Федерации в Арктике. Об этом сообщила пресс-служба комитета Санкт-Петербурга по делам Арктики.

Эксперты соберутся в Санкт-Петербургском государственном университете и рассмотрят актуальные вопросы политики страны и приарктических государств в отношении Арктики, в том числе кадрового потенциала, развития населенных пунктов, ресурсодобычи, защиты окружающей среды, научных исследований и международного научного сотрудничества.

Для участия приглашены представители федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти регионов Арктической зоны, представители стран-членов Арктического совета, представители высших учебных заведений, научно-исследовательских институтов, ученые.

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