Глава «Альянса учителей» Кен строит политическую карьеру при поддержке Ходорковского

Судя по соцсетям, соратник Алексея Навального в Петербурге Даниил Кен производит положительное первое впечатление. Однако если более детально изучить его биографию, возникает несколько вопросов.

Бывший школьный психолог привлек внимание журналистов после того, как стал муниципальным депутатом. Недавно Кен принял на себя руководство "Альянса учителей", о создании которого было объявлено на площадках штаба Навального в соцсетях. Организация заявляет, что занимается защитой прав преподавателей и отслеживанием реализации майских указов Владимира Путина. Отметим, что по этой причине из общего набора депутатов от оппозиции Кен выглядит неплохой политической кандидатурой.

Непосредственно "Альянс учителей" был создан Даниилом Кеном в ответ на "Майские указы" президента Владимира Путина. Общее описание проекта напоминает об "Альянсе врачей", которым руководит Анастасия Васильева. Ее в соцсетях называют "личным доктором Навального". Не исключается, что так активисты стараются привлечь к себе внимание со стороны образованных представителей малобюджетных массовых профессий - учителей и врачей.

Конкретная деятельность "Альянса" вызывает вопросы – мало инфоповодов, только задержания. Из недавних поводов Даниил и его команда могли бы обратить внимание на скандал в Политехе с увольнением преподавателя. Однако похоже, что больше их интересует участь педагогов, на которых власти якобы оказывают давление за отказ подделывать подписи избирателей на участках.

В политическом медиапространстве Даниил проявился в 2012-2013 годах, в период протестов уровня московского "Марша миллионов" 6 мая, где взаимодействовал с нынешним координатором "Объединенных демократов" Андреем Пивоваровым. В то время он был лидером "Открытой России", а эта организация долгое время существовала за счет инвестиций экс-олигарха Михаила Ходорковского. Можно ли считать совпадением, что в последнее время материалы о его деятельности часто публикуются на портале "МБХ-медиа"? Будем считать так.

Место депутата муниципального округа "Морские ворота" Кен занял в 2014 году. В одном из интервью политик признался, что считает эту должность предельно "скучной", "работает в округе, где не живет и не трудоустроен". Однако это положение принесло стороннику Навального высокую цитируемость в СМИ. Поэтому неудивительно, что на следующих выборах молодого кандидата активно продвигал сам Пивоваров.

Однако их попытка принять участие в выборах депутатов ЗакСа Петербурга в 2016 году провалилась. Хотя если судить по соцсетям, то кандидатов Даниила Кена и Сергея Кузина открыто поддерживал Михаил Ходорковский. Был ли этот интерес экс-главы ЮКОСа только в рамках моральной поддержки, остается открытым.

Известно, что Даниил Кен выдвинул свою кандидатуру на участие в муниципальных выборах Петербурга, которые пройдут 8 сентября 2019 года. Удостоверение указывает, что в этот раз он попробует пробиться в мундепы по округу "Светлановское".

Фото: nakanune.ru, соцсети