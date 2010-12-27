Глава «Альянса учителей» Кен строит политическую карьеру при поддержке Ходорковского

Бывший школьный психолог привлек внимание журналистов после того, как стал муниципальным депутатом. Недавно Кен принял на себя руководство "Альянса учителей", о создании которого было объявлено на площадках штаба Навального в соцсетях. Организация заявляет, что занимается защитой прав преподавателей и отслеживанием реализации майских указов Владимира Путина. Отметим, что по этой причине из общего набора депутатов от оппозиции Кен выглядит неплохой политической кандидатурой.
Непосредственно "Альянс учителей" был создан Даниилом Кеном в ответ на "Майские указы" президента Владимира Путина. Общее описание проекта напоминает об "Альянсе врачей", которым руководит Анастасия Васильева. Ее в соцсетях называют "личным доктором Навального". Не исключается, что так активисты стараются привлечь к себе внимание со стороны образованных представителей малобюджетных массовых профессий - учителей и врачей.
Конкретная деятельность "Альянса" вызывает вопросы – мало инфоповодов, только задержания. Из недавних поводов Даниил и его команда могли бы обратить внимание на скандал в Политехе с увольнением преподавателя. Однако похоже, что больше их интересует участь педагогов, на которых власти якобы оказывают давление за отказ подделывать подписи избирателей на участках.
В политическом медиапространстве Даниил проявился в 2012-2013 годах, в период протестов уровня московского "Марша миллионов" 6 мая, где взаимодействовал с нынешним координатором "Объединенных демократов" Андреем Пивоваровым. В то время он был лидером "Открытой России", а эта организация долгое время существовала за счет инвестиций экс-олигарха Михаила Ходорковского. Можно ли считать совпадением, что в последнее время материалы о его деятельности часто публикуются на портале "МБХ-медиа"? Будем считать так.
Место депутата муниципального округа "Морские ворота" Кен занял в 2014 году. В одном из интервью политик признался, что считает эту должность предельно "скучной", "работает в округе, где не живет и не трудоустроен". Однако это положение принесло стороннику Навального высокую цитируемость в СМИ. Поэтому неудивительно, что на следующих выборах молодого кандидата активно продвигал сам Пивоваров.
Однако их попытка принять участие в выборах депутатов ЗакСа Петербурга в 2016 году провалилась. Хотя если судить по соцсетям, то кандидатов Даниила Кена и Сергея Кузина открыто поддерживал Михаил Ходорковский. Был ли этот интерес экс-главы ЮКОСа только в рамках моральной поддержки, остается открытым.
Известно, что Даниил Кен выдвинул свою кандидатуру на участие в муниципальных выборах Петербурга, которые пройдут 8 сентября 2019 года. Удостоверение указывает, что в этот раз он попробует пробиться в мундепы по округу "Светлановское".
Фото: nakanune.ru, соцсети
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