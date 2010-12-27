Мундеп Даниил Кен рассказал об итогах "гражданского рейда"

Проверка детского сада закончилась задержаниями.

В пятницу, 31 мая, в ходе гражданского рейда детского сада сотрудники правоохранительных органов задержали активиста Даниила Кена. Об этом муниципальный депутат сообщил в своем Facebook-аккаунте. Также в отделение полиции был отправлен один из работников штаба Алексея Навального, Александр Гонзуревский.

Даниил Кен пришел в детский сад Выборгского района Петербурга с проверкой вместе с представителями профсоюзной организации "Альянс учителей". Позже на место прибыли сотрудники Росгвардии и ОМОНа.

"Во время инспекции мы успели посмотреть несколько помещений, и поговорить с несколькими сотрудниками. При этом руководство садика всячески пыталось противодействовать абсолютно законной процедуре: закрывали двери, требовали работников не пускать нас и ничего не говорить, закрывали объективы камеры",

– написал Кен.

Александра Гонзуревского увезли в отделение полиции под "надуманным предлогом", а Даниил Кен продолжил рейд. Однако, ему тоже пришлось в скором времени покинуть детский сад.

"Меня продержали в отделе 8 часов, отпустив с протоколом по ст. 20.1ч1 КоАП (мелкое хулиганство, грозит от 500 рублей до 15 суток ареста). Александра оставили в отделе на ночь и отпустили только сегодня со штрафом 7 тысяч рублей, продержав почти 20 часов. Такое поведение полицейских объяснить очень легко: ночью они стерли с карты памяти весь отснятый материал, где были зафиксированы нарушения в бюджетном учреждении",

- рассказал Кен.

Фото: личная страница Даниила Кена в Facebook.