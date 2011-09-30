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Вчера, 23:23
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"Алые паруса" стартовали в Петербурге

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В Петербурге в 22:00 в пятницу, 28 июня, начался праздник выпускников "Алые паруса". В это время стартовал концерт на Дворцовой площади со звездами. 

Среди выступающих – группа "Король и Шут". Исполнители сыграли свои хиты, в частности – треки "Кукла колдуна", "Проклятый старый дом", "Танец злобного гения". Также выступят ST, Люся Чеботина, IOWA, Ваня Дмитриенко, МОТ и другие.

В 00:40 ожидаются световое шоу на Неве и салют, к 00:53 на реку выплывет бриг "Россия". С 01:10 до 04:00 продолжится праздничный концерт. Помимо этого, в честь "Алых парусов", 28 июня с 22:30 до 04:00 29 июня, на зданиях "Лахта Центра" включат праздничную подсветку

В 2024 году праздник посетят более 100 тыс. выпускников из 38 регионов и 16 стран. 

Видео: трансляция "Пятого канала"

Теги: алые паруса, бриг россия, дворцовая площадь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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