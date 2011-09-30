"Алые паруса" стартовали в Петербурге

В Петербурге в 22:00 в пятницу, 28 июня, начался праздник выпускников "Алые паруса". В это время стартовал концерт на Дворцовой площади со звездами.

Среди выступающих – группа "Король и Шут". Исполнители сыграли свои хиты, в частности – треки "Кукла колдуна", "Проклятый старый дом", "Танец злобного гения". Также выступят ST, Люся Чеботина, IOWA, Ваня Дмитриенко, МОТ и другие.

В 00:40 ожидаются световое шоу на Неве и салют, к 00:53 на реку выплывет бриг "Россия". С 01:10 до 04:00 продолжится праздничный концерт. Помимо этого, в честь "Алых парусов", 28 июня с 22:30 до 04:00 29 июня, на зданиях "Лахта Центра" включат праздничную подсветку.

В 2024 году праздник посетят более 100 тыс. выпускников из 38 регионов и 16 стран.

Видео: трансляция "Пятого канала"