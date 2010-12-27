"Аэрофлот" перейдет на зимнее время с 29 октября

Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о переходе на зимнее время, а также новом маршруте между двумя регионами.

Авиакомпания "Аэрофлот" переходи на зимнее расписание с 29 октября. Новый график будет действовать до 24 марта 2018 года, об этом сообщает перевозчик.

Отмечается, что в зимнее время "Аэрофлот" будет выполнять свои рейсы по 137 направлениям в 51 страну. Кроме того, авиаперевозчик будет совершать полеты по 50 маршрутам внутри России, 7 маршрутам в страны СНГ и 72 маршрутам в страны дальнего зарубежья - в Европу, Азию, Америку, а также на Ближний и Средний Восток. Также реализуется новый маршрут между Москвой и Ульяновском. Рейсы между этими регионами будут выполняться два раза в день.