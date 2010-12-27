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"Аэрофлот" перейдет на зимнее время с 29 октября
Сегодня, 16:30
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Shdaria
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"Аэрофлот" перейдет на зимнее время с 29 октября

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Авиакомпания "Аэрофлот" объявила о переходе на зимнее время, а также новом маршруте между двумя регионами.

Авиакомпания "Аэрофлот" переходи на зимнее расписание с 29 октября. Новый график будет действовать до 24 марта 2018 года, об этом сообщает перевозчик.

Отмечается, что в зимнее время "Аэрофлот" будет выполнять свои рейсы по 137 направлениям в 51 страну. Кроме того, авиаперевозчик будет совершать полеты по 50 маршрутам внутри России, 7 маршрутам в страны СНГ и 72 маршрутам в страны дальнего зарубежья - в Европу, Азию, Америку, а также на Ближний и Средний Восток. Также реализуется новый маршрут между Москвой и Ульяновском. Рейсы между этими регионами будут выполняться два раза в день.

 

Теги: зимнее время аэрофлот , новости , новости аэрофлот , новости общества , новости путешествие
Категории: Новости СПб Лента новостей

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