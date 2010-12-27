Выборгские спортсмены взяли "золото" на соревнованиях по маунтинбайку в Сестрорецке

Участниками соревнований стали спортсмены из выборгского клуба "Фаворит", а также питерские велоколлективы: "Олимпийские Надежды", СШОР Петродворца, спортивный клуб "Ижорец" и ШВСМ "Локомотив".

В минувшее воскресенье, 14 октября, в Сестрорецке прошли соревнования по маунтинбайку "Кубок СШОР им. Коренькова". Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участниками соревнований стали спортсмены из выборгского клуба "Фаворит", а также питерские команды: "Олимпийские Надежды", СШОР Петродворца, спортивный клуб "Ижорец" и ШВСМ "Локомотив".

Ребята из Выборга завоевали 2 золотые медали. В подгруппе девушек 2005-2006гг.р. Назарова Анна, подопечная "Фаворита", самая первая проехала 5 кругов, обогнав соперников на две минуты. Далее мужду юношами 2006 гг.р. воспитанник "Фаворита" Степанов Владислав одержал победу на отрезке в 6 кругов.

В торжественной обстановке победителей и призеров наградили медалями и почетными грамотами.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО