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Спортсменка из Ленобласти получила высшую европейскую награду по плаванию "LEN"
Сегодня, 22:48
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KaterinaKono13

Спортсменка из Ленобласти получила высшую европейскую награду по плаванию "LEN"

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Девушка уже является Олимпийской чемпионкой.

Европейская лига плавания (LEN) назвала Светлану Колесниченко, ставшую победительницей в Олимпийских играх, лучшей спортсменкой в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Светлана одержала высшие ступени в программах на чемпионате Европы в Глазго совместно с Варварой Субботиной, а также стала победительницей в сольной программе на этих же соревнованиях. 

Правительство региона желает девушке дальнейших успехов и побед! В частности, дальнейших лидирующих рейтингов в LEN.

Лучшим у мужчин также стал россиянин. LEN впервые признала лучшим спортсменом российского пловца Климента Колесникова. Он выиграл три золотые медали на чемпионате Европы, а затем дважды стал победителем чемпионата мира на короткой воде, проходившем в Китае.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти 

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Категории: Выборг,

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