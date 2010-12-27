Спортсменка из Ленобласти получила высшую европейскую награду по плаванию "LEN"

Девушка уже является Олимпийской чемпионкой.

Европейская лига плавания (LEN) назвала Светлану Колесниченко, ставшую победительницей в Олимпийских играх, лучшей спортсменкой в минувшем году. Об этом сообщает пресс-служба региона.

Светлана одержала высшие ступени в программах на чемпионате Европы в Глазго совместно с Варварой Субботиной, а также стала победительницей в сольной программе на этих же соревнованиях.

Правительство региона желает девушке дальнейших успехов и побед! В частности, дальнейших лидирующих рейтингов в LEN.

Лучшим у мужчин также стал россиянин. LEN впервые признала лучшим спортсменом российского пловца Климента Колесникова. Он выиграл три золотые медали на чемпионате Европы, а затем дважды стал победителем чемпионата мира на короткой воде, проходившем в Китае.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства Ленобласти