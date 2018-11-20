В #марафоне365 принял участие биатлонист Павел Ростовцев

Совместно с Анной Богалий Павел Ростовцев стал участвовать в дружественной гонке-эстафете с начинающими биатлонистами из 47 региона.

Павел Ростовцев является известным российским спортсменом, биатлонистом, трехкратным чемпиоом мира и двукратным чемпионом Европы, обладателем бронзовой медали Олимпийских игр в Турине. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Вместе с Анной Богалий Павел Ростовцев принял участие в дружеской гонке-эстафете с юными биатлонистами Ленинградской области. Заезд проходил в рамках всероссийского фестиваля дворового спорта "Русская зима — 2019", который уже в третий раз принимала Ленинградская область.

Как утверждает сам биатлонист, каждый житель региона должен вести здоровый образ жизни и регулярно заниматься спортом, да и не только региона, а вообще люди со всего мира! Ведь спорт, по глубокому утверждению спортсмена, способствует долголетию, укрепляет здоровье, а самое главное улучшает настроение. Если вы хотите зарядиться улыбкой на весь день, начните его с обычной пробежки и вы увидите, как все вокруг изменится лишь в лучшую сторону.

Именно с занятий спортом начинается порядок во всем, по мнению Павла. Человек учится себя дисциплинировать, тренировать, наводить порядок не только у себя дома, но и в самом себе. Начинает ценить отношения, понимает что есть любовь и многое другое, а самое главное - становится человечнее.

В настоящее время Павел в качестве депутата Законодательного Собрания Красноярского края руководит работой комиссии по Универсиаде 2019 в Красноярске.

Источник: администрация региона

Фото: sport-express.ru