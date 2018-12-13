Выборжанка одержала победу во втором этапе девятой летней спартакиады учащихся России по дзюдо

Участниками соревнований стали порядка 90 спортсменов.

В минувшее воскресенье, 28 апреля, в городе Череповце состоялся второй этап девятой летней спартакиады учащихся России по дзюдо. Участниками соревнований стали порядка 90 спортсменов, среди которых Выборг представляли воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит".

По итогам состязаний, первое место досталось воспитаннице "Фаворита" Марие Поляковой. Серебро на спартакиаде взяли также дзюдоисты "Фаворита" Максим Александров и Екатерина Пузина.

Наставниками ребят являются Ярослав Малышев, Борис Кузнецов и Александр Смирнов.

Отметим, что общественное объединение "Фаворит Выборг" осуществляет деятельность совместно с Комитетом спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район".

Вся редакция Piter.TV также искренне поздравляет молодых спортсменов и желает дальнейших побед!

Источник: Наталья Смирнова