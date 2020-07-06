Дмитрий Никулин: для развития спорта в Калининском микрорайоне делаем все возможное

Об этом глава Выборгского района сообщил в рамках визита в калининскую школу №6. В сентябре текущего года здесь заработает новый боксерский зал на базе «Фаворита».

Первое время в новом зале бокса будут проводится тренировки для мальчишек от 10 лет. В перспективе – занятия со взрослыми и девушками. Тренировать любителей здорового образа жизни будут профессиональные тренеры, имеющие необходимую квалификацию и навыки.

Напомним, работы проводятся под личным контролем главы МО "Выборгский район", который также является депутатом на данном округе.

Большое спасибо руководству общественного объединения "Фаворит Выборг", директору федерации бокса Выборгского района Михаилу Макарову и президенту выборгского Фонда поддержки спорта Дмитрию Кошелеву за грамотную организацию всех работ и личное участие.



С появлением нового зала бокса существенно упростится логистика родителей микрорайона – теперь для занятий боксом не нужно возить детей в Выборг.