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Дмитрий Никулин: для развития спорта в Калининском микрорайоне делаем все возможное

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Об этом глава Выборгского района сообщил в рамках визита в калининскую школу №6. В сентябре текущего года здесь заработает новый боксерский зал на базе «Фаворита».

Первое время в новом зале бокса будут проводится тренировки для мальчишек от 10 лет. В перспективе – занятия со взрослыми и девушками. Тренировать любителей здорового образа жизни будут профессиональные тренеры, имеющие необходимую квалификацию и навыки.

Напомним, работы проводятся под личным контролем главы МО "Выборгский район", который также является депутатом на данном округе.  

Большое спасибо руководству общественного объединения "Фаворит Выборг", директору федерации бокса Выборгского района Михаилу Макарову и президенту выборгского Фонда поддержки спорта Дмитрию Кошелеву за грамотную организацию всех работ и личное участие.


С появлением нового зала бокса существенно упростится логистика родителей микрорайона – теперь для занятий боксом не нужно возить детей в Выборг.

 

Теги: выборг фаворит, дмитрий никулин, михаил макаров
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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