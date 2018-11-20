Фаворитовцы стали лучшими в первенстве России по легкой атлетике

В соревнованиях приняли участие 562 легкоатлета из 65 регионов России.

Подведены итоги первенства России по легкой атлетике среди юниоров и юниорок до 20 лет, проходившего в Смоленске с 5 по 7 февраля. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В соревнованиях приняли участие 562 легкоатлета из 65 регионов России. В составе команды Ленинградской области выступала воспитанница спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" Александра Побойкина. Спортсменку тренируют Алексей и Елена Волковы.

На первом круге соревнований выборжанка показала хороший результат в беге на 60 м с барьерами, преодолев дистанцию за 9,09 с. По итогам первенства сборная Ленинградской области - в шестерке лучших среди команд первой лиги.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО