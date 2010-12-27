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Выборжанин Дмитрий Шаров победил в Кубке Санкт-Петербурга по рукопашному бою
Сегодня, 19:02
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KaterinaKono13

Выборжанин Дмитрий Шаров победил в Кубке Санкт-Петербурга по рукопашному бою

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Участие в соревнованиях приняли порядка ста спортсменов.

В минувшие выходные, со 2-ого по 3-е марта, в Северной столице России состоялся Кубок Санкт-Петербурга по рукопашному бою среди женщин и мужчин. Об этом сообщается на странице соцсети "ВКонтакте" "Интересный Выборг".

Участие в соревнованиях приняли порядка ста спортсменов.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" в составе сборной команды Ленинградской области заняли третье место.  В личном зачёте Дмитрий Шаров в весовой категории до 65 кг провёл три поединка и занял первое место. Андрей Коркош и Людмила Моргунова стали бронзовыми призёрами. Тренирует спортсменов Евгений Омельченко. 

От лица всей редакции Piter.TV поздравляем спортсменов и желаем дальнейших побед!

Теги: выборг, выборгский фаворит, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг, Новости Выборгского района,

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