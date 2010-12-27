Выборжанин Дмитрий Шаров победил в Кубке Санкт-Петербурга по рукопашному бою

Участие в соревнованиях приняли порядка ста спортсменов.

В минувшие выходные, со 2-ого по 3-е марта, в Северной столице России состоялся Кубок Санкт-Петербурга по рукопашному бою среди женщин и мужчин. Об этом сообщается на странице соцсети "ВКонтакте" "Интересный Выборг".

Участие в соревнованиях приняли порядка ста спортсменов.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" в составе сборной команды Ленинградской области заняли третье место. В личном зачёте Дмитрий Шаров в весовой категории до 65 кг провёл три поединка и занял первое место. Андрей Коркош и Людмила Моргунова стали бронзовыми призёрами. Тренирует спортсменов Евгений Омельченко.

От лица всей редакции Piter.TV поздравляем спортсменов и желаем дальнейших побед!