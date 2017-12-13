"Англичанин" сообщил о бомбе в детском приюте Петербурга

Полиция разыскивает шутника, из -за которого были эвакуированы дети и персонал приюта.

Как сообщает “Петербургский дневник”, днем 19 февраля неизвестный “заминировал” приют в Петербурге. Дом пришлось экстренно эвакуировать. Из здания на улицу оперативники заставили выйти 200 человек. После этого была проведена проверка помещений. Опасных или взрывчатых веществ на указанной территории найдено не было.

Телефонный “террорист” рассказал о заложенной “бомбе” в центре детей-сирот по содействию и семейному воспитания под номером восемь. Отделение находится по адресу улица Ивана Черных, 11 А. Известно, что преступник обратился в правоохранительные органы. Он быстро прокричал в трубку диспетчеру: “скоро вы все взлетите на воздух”, после чего отключился от сети.

В настоящее время установлено, что звонок поступил из Великобритании. Точнее, IP номера имел код данного государства. По отношению к злоумышленнику будет возбуждено уголовное дело.

