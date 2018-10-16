Звезда "Шерлока" Эндрю Скотт приедет в Москву на Comic-Con Russia

Событие пройдет в московском "Крокус Экспо" с 3 по 6 октября.

Ирландский актер Эндрю Скотт станет специальным гостем шестого по счету фестиваля Comic-Con Russia в Москве. Событие пройдет в павильоне №1 московского "Крокус Экспо" с 3 по 6 октября. Скотт выступит на сцене, встретится с фанатами, раздаст автографы и примет участие в фотосессии. Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

В первую очередь Эндрю Скотт известен зрителям по роли Джима Мориарти в сериале "Шерлок". Недавно актер появился во втором сезоне сериала "Дрянь", где сыграл Сексуального Священника. Также он присоединился к актерскому составу сериала "Темные начала". 6 февраля 2020 года зрители увидят Скотта в военной драме Сэма Мендеса "1917".

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Видео: YouTube/andrew scottpage