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Зуб даю: 22 тысячи петербуржцев получили новые зубы за счет города
Сегодня, 21:46
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Зуб даю: 22 тысячи петербуржцев получили новые зубы за счет города

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Более 22 тысяч петербуржцев получили льготное зубопротезирование в 2024 году

В 2024 году свыше 22 тысяч жителей Санкт-Петербурга воспользовались программой льготного зубопротезирования. Об этом сообщил комитет по здравоохранению города 9 февраля, в Международный день стоматолога.

Программа льготного зубопротезирования остается одним из ключевых направлений стоматологической помощи в городе. В ее реализации задействованы 68 стоматологических учреждений Санкт-Петербурга.

По данным комитета, стоматологическая служба Северной столицы включает 117 поликлиник, отделений и кабинетов, что позволяет обеспечивать доступность качественной медицинской помощи для горожан.

Фото: Pxhere

Теги: зубные врачи, комитет по здравоохранению, международный день стоматолога
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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