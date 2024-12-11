Зуб даю: 22 тысячи петербуржцев получили новые зубы за счет города

В 2024 году свыше 22 тысяч жителей Санкт-Петербурга воспользовались программой льготного зубопротезирования. Об этом сообщил комитет по здравоохранению города 9 февраля, в Международный день стоматолога.
Программа льготного зубопротезирования остается одним из ключевых направлений стоматологической помощи в городе. В ее реализации задействованы 68 стоматологических учреждений Санкт-Петербурга.
По данным комитета, стоматологическая служба Северной столицы включает 117 поликлиник, отделений и кабинетов, что позволяет обеспечивать доступность качественной медицинской помощи для горожан.
Фото: Pxhere
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