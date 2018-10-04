Зона платной парковки к 1 сентября охватит весь Центральный район Петербурга

Не коснутся изменения многодетных семей, зарегистрированных в Петербурге, а также владельцев электромобилей.

Зона платной парковки охватит весь Центральный района к 1 сентября. Ее установят в границах четырех муниципальных округов: "Литейный округ", "Смольнинское" "Лиговка-Ямская", "Владимирский округ", передаю в пресс-службе комитета по транспорту.

С 1 июня жители улиц, находящихся в указанных границах, смогут оформить льготные парковочные разрешения стоимостью 1 800 рублей в год и для бесплатной парковки автотранспорта в границах своих округов. Если парковочные места уже оформлены у жителей, то они смогут парковаться на прежних условиях во всей платной зоне вплоть до окончания срока действия текущего разрешения. Не коснутся изменения и многодетных семей, зарегистрированных в Петербурге, а также владельцев электромобилей.

Фото: Piter.tv

