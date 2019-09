Знаменитый фотограф рассказал историю создания легендарных снимков с The Beatles

В России впервые состоялась фотовыставка Гарри Бенсона – фотографа и журналиста, отметившегося снимками самых известных людей ХХ века. На его фотографиях запечатлены "Битлз", Майкл Джексон, Эми Уайнхаус, Элизабет Тейлор и даже американские президенты. О том, как создавались легендарные фото, Бенсон рассказал "Невским новостям".

Фотограф признается, что на момент первой съемки с группой "The Beatles" он едва ли знал, что это за группа. Ему пришлось ехать в командировку с ливерпульской четверкой вместо Сомали, где он собирался снимать важный сюжет о голодающих. Бенсон был возмущен, однако работа с британцами впоследствии перевернула его жизнь. Простая фотосессия перетекла в совместную работу фотографа и группы в их первом мировом туре.

"Битва подушками — важная для меня история. Благодаря этому фото я попал с The Beatles в Америку. В тот вечер ребята узнали, что их песня "I want to hold youre hand" стала номер № 1 в Америке. То счастье, которые вы видите, — это искреннее счастье от того, что они стали сенсацией. Они действительно стали главной новостью мира", – вспоминает Бенсон.