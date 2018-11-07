Знаменитый фотограф рассказал историю создания легендарных снимков с The Beatles

Выставка шотландского фотографа Гарри Бенсона вместе с самим мастером кадра наконец-то приехала в Россию.

В России впервые состоялась фотовыставка Гарри Бенсона – фотографа и журналиста, отметившегося снимками самых известных людей ХХ века. На его фотографиях запечатлены "Битлз", Майкл Джексон, Эми Уайнхаус, Элизабет Тейлор и даже американские президенты. О том, как создавались легендарные фото, Бенсон рассказал "Невским новостям".

Фотограф признается, что на момент первой съемки с группой "The Beatles" он едва ли знал, что это за группа. Ему пришлось ехать в командировку с ливерпульской четверкой вместо Сомали, где он собирался снимать важный сюжет о голодающих. Бенсон был возмущен, однако работа с британцами впоследствии перевернула его жизнь. Простая фотосессия перетекла в совместную работу фотографа и группы в их первом мировом туре.

"Битва подушками — важная для меня история. Благодаря этому фото я попал с The Beatles в Америку. В тот вечер ребята узнали, что их песня "I want to hold youre hand" стала номер № 1 в Америке. То счастье, которые вы видите, — это искреннее счастье от того, что они стали сенсацией. Они действительно стали главной новостью мира", – вспоминает Бенсон.

Интуиция Бенсона подсказывала, что Америка 60-х может стать самым интересным местом в истории. Находиться в том самом моменте казалось фотографу важным. Именно поэтому появился снимок, когда "Битлз" сходят с трапа самолета в Нью-Йорке, и там их приветствует толпа поклонников.

Некоторые снимки рождались случайно. Например, фотографии актера Джека Николсона в арсенале Бенсона. Фотограф признался, что хотел поснимать Марлона Брандо, но тот не покидал свой фургончик. Поэтому у фотографа получилось сработаться с Николсоном. Снимки родились во время подготовки актера к съемкам.

"Я думаю, что если мы не делаем фотографии, то как бы и ситуации этой не было. Кто-то должен был зафиксировать это, и я верю в то, что фотография никогда не лжет. Например, в момент убийства Бобби Кеннеди я находился буквально в нескольких шагах и сделал кадры. Я не мог этого упустить, это моя работа. И это было страшно".

Ранее Piter.tv рассказывал, что в Петербурге представили проект реконструкции "музея Битлз".

Фото: Невские новости