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У Манежа открылась выставка фотографий подопечных "Ночлежки"
Сегодня, 13:36
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У Манежа открылась выставка фотографий подопечных "Ночлежки"

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Посетить выставку может любой желающий.

Во дворе Центрального выставочного зала "Манеж" открылась выставка благотворительного фонда "Ночлежка" "Город-Приближение-Человек". На стендах разместили фотографии, сделанные жильцами приюта.

Подопечные "Ночлежки" на Боровой улице приняли участие в мастер-классах российских фотографов и сделали свою серию авторских снимков. Мастер-классы провели Юрий Молодковцев и Павел Волков. 

Мы предложили участникам проекта взять в руки фотоаппараты и взглянуть на город не как на опасную, враждебную, холодную среду, а как на место, которое может приносить вдохновение и радость. За повседневной рутиной и выживанием увидеть что-то, что покажется им красивым.

рассказали в благотворительной организации. 

Открытие выставки приурочили к ежегодной акции в честь Дня бездомного человека. Экспозиция будет работать до 10 апреля. 

Скоро Piter.tv опубликует свой репортаж с места. 

Фото: ВКонтакте / Ночлежка

Теги: выставка, ночлежка, фотография
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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