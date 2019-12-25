У Манежа открылась выставка фотографий подопечных "Ночлежки"

Посетить выставку может любой желающий.

Во дворе Центрального выставочного зала "Манеж" открылась выставка благотворительного фонда "Ночлежка" "Город-Приближение-Человек". На стендах разместили фотографии, сделанные жильцами приюта.

Подопечные "Ночлежки" на Боровой улице приняли участие в мастер-классах российских фотографов и сделали свою серию авторских снимков. Мастер-классы провели Юрий Молодковцев и Павел Волков.

Мы предложили участникам проекта взять в руки фотоаппараты и взглянуть на город не как на опасную, враждебную, холодную среду, а как на место, которое может приносить вдохновение и радость. За повседневной рутиной и выживанием увидеть что-то, что покажется им красивым. рассказали в благотворительной организации.

Открытие выставки приурочили к ежегодной акции в честь Дня бездомного человека. Экспозиция будет работать до 10 апреля.

Скоро Piter.tv опубликует свой репортаж с места.

Фото: ВКонтакте / Ночлежка