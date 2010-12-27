Злоумышленники подожгли офис Алексея Учителя

Неизвестные кинули зажигательную смесь в студию режиссера.

В ночь на 1 сентября неизвестные злоумышленники кинули бутылку с зажигательной смесью а стену офиса Алексея Учителя.

Как сообщают правоохранительные органы, инцидент произошел на набережной Крюкова дом 12, где располагается студия “Рок”, которой управляет режиссер. Пострадавших нет. Офису причинен материальный ущерб: закопчение одной из стен и разбитое окно. Однако, действия преступников могли бы закончиться более плачевно: если бы зажигательная смесь попала внутрь помещения, то Учитель лишился бы внутренней обстановки. Для полного сгорания интерьера хватило бы нескольких минут.

Напомним, что студия “Рок”, которой руководит режиссер располагается в здании Лендока. Помещение и находящаяся в ней мебель и другое оборудование является старинным и охраняется государством. Сейчас в том помещении, на который совершено нападение, находится звукозаписывающий зал.

В настоящее время полиция проводит проверку по данному инциденту. Некоторые петербуржцы обвиняют в случившемся православных активистов, недовольных скорым выходом в прокат фильма Учителя “Матильда”.