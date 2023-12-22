Злостный нарушитель ПДД вновь задержан полицией в ходе погони в Костромской области за нетрезвую езду

Мужчину лишали водительских прав, но он снова решил управлять автомобилем.

Злостный нарушитель правил дорожного движения российскими правоохранительными органами снова задержан в ходе погони в Костромской области за нетрезвую езду. Инцидент произошел на одном из участков федеральной автомобильной дороги Р-243. Известно, что два экипажа сотрудников ДПС подали сигнал об остановке водителю транспортного средства ВАЗ-2110, однако тот проигнорировал законные распоряжения сотрудников. Мужчина предпринял попытку скрыться от патруля, увеличив скорость машины.

Автоинспекторы остановили его легковушку спустя 10 километров погони. За рулём находился житель города Неи. При освидетельствовании мужчины прибор показал 0,78 мг/л этилового спирта в выдыхаемом им воздухе. пресс-служба МВД РФ по региону

Позже во время разбирательства выяснилось, что в 2015 году шофер уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение, после чего был лишён водительских прав. Однако на самом деле нарушитель не стал собственный документ в ГИБДД. Спустя некоторое время его снова остановили сотрудники ГИБДД. Тогда недействительные права у нарушителя изъяли, оформив протокол по части 2 статьи 12.7 КоАП РФ. Сейчас полиция составила протокол на гражданина по части 4 статьи 12.7 и части 1 статьи 12.37 КоАП РФ. Дополнительно решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи 264.1 УК РФ.

На дороге "А-120" в Ленобласти в аварии погиб водитель Рено.

Фото и видео: МВД Медиа