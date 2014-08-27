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Зимний дворец попал в топ-3 самых популярных дворцов мира
Сегодня, 8:02
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Alena_Zinovieva

Зимний дворец попал в топ-3 самых популярных дворцов мира

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В тройке лидеров также оказались Букингемский дворец в Лондоне и Нойшванштайн в Германии.

Зимний дворец, расположенный в центре Петербурга, попал в тройку самых известных среди туристов дворцов мира. Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на данные портала Homedit.com.

Исследование основано на данных рейтинга сайта TripAdvisor, ежемесячных поисковых запросах в интернете,  хэштегах в Instagram, а также пинах в Pinterest.

Вместе с Зимним дворцом, который получил 69 баллов из 100, в топе-3 также оказались Букингемский дворец в Лондоне (80 баллов) и Нойшванштайн в Германии (78 баллов).

Следом идут Версаль во Франции (69 баллов) и Королевский дворец в Мадриде (66 баллов). В десятку самых популярных дворцов мира также попали венский Шенбрунн (64 балла), Запретный город в Пекине (61 балл), Топкапы в Турции (59 баллов) и др.

Ранее были названы марки самых продаваемых авто в Петербурге.

Фото: pixabay.com

Теги: зимний дворец, рейтинг
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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