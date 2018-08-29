Жуткое видео из Красноярска: Мужчина пострадал от 110 кв, выжил и самостоятельно добрался до носилок на голос пожарных

В сети опубликовано видео, на котором обгоревший мужчина добирается на носилки спасателей.

В социальных сетях появилось видео с пометкой, что снято было 27 августа в Красноярске. Где и когда произошло данное ЧП доподлинно неизвестно.

На опубликованных кадрах видео пожарные находятся на территории подстанции 110кВ и кричат мужчине, чтоб тот шел на голос. Вскоре в кадре появляется обожженный полностью мужчина. Он стонет и, шатаясь, идет на зов спасателей. Наконец он доходит до носилок и ложится на них.

В соцсетях возмущаются, что спасатели побоялись прийти на помощь пострадавшему человеку. Но пожарные действовали согласно правилам. Они не имеют права без сопровождения работников электоорганизации заходить на территорию подстанции и других действующих электроустановок. На видео слышна просьба поторопить электриков.

Согласно правилам оказания экстренной медицинской помощи, к человеку с такими ожогами нельзя прикасаться, чтобы еще больше не навредить пострадавшему.

Пострадавший мужчина с голым торсом, босиком и в обожженных рваных джинсах. Работники электроорганизаций на территории действующих установок не имеют права находиться без спецодежды. Есть вероятность, что пострадавший мужчина не является работником подстанции. Как оказался посторонний человек на закрытой опасной территории и с какими целями, неизвестно. Но сам факт, что человек выжил при таком поражении - чудо.

Видео: ВК, Инцидент Новосибирск