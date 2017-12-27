Жуткие кадры из Белоруссии: В результате ДТП иномарки и фуры погибли женщина и два ребенка

Сообщается, что еще два ребенка находятся в реанимации. В сети появилось видео от очевидца с места смертельной аварии.

Страшная авария произошла накануне, 28 января, на трассе М7 в Белоруссии.

Сообщается, что иномарка вылетела на встречку и попала под фуру. В результате мощного удара фуру погнуло и выбросило в кювет. У легковушки вырвало двигатель. В аварии погибли женщина и два ребенка, мальчик и девочка. Еще двое детей находятся в тяжелом состоянии в реанимации.

Авария произошла около половины 6 вечера на трассе Минск - Литва возле деревни Конюшевщина. По предварительным данным, 35-летняя женщина за рулем "Опель" не справилась с управлением на скользкой дороге и вылетела на встречную полосу, где и произошло столкновение с фурой "Скания" под управлением 26-летнего мужчины. Женщина-водитель и ее два ребенка 9 и 13 лет погибли. Младшие дочки женщины, 3 и 5 лет, остались живы, но находятся в реанимации. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, за нарушение правил дорожного движения в результате которого погибло 2 и более человека.

Видео: ВК, Виктория Новик

Фото: УГАИ МВД