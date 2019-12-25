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Журналистку RusNews задержали в Петербурге за распространение фейков о ВС РФ
Сегодня, 12:38
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Журналистку RusNews задержали в Петербурге за распространение фейков о ВС РФ

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По информации издания, журналистку задерживала следственная группа из Алтайского края.

В Петербурге задержали корреспондентку RusNews Марию Пономаренко. Ей вменяют распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации. Об этом сообщило СМИ, в котором работает Пономаренко.

В 12:50 должно было начаться заседание в Октябрьском районном суде, где ей изберут меру пресечения. По словам адвоката Сергея Подольского, причиной возбуждения уголовного дела стал пост в личном Telegram-канале журналистки. Он касался ситуации с драмтеатром в Мариуполе, который обрушился. 

Ради задержания нашей журналистки в Петербург приехала следственная группа из Алтайского края. Дело ведет первый отдел местного СУСК по особо важным делам. По месту проживания Марии в Санкт-Петербурге прошел обыск.

RusNews.

Отмечается, что у Марии есть двое несовершеннолетних детей.

Фото: RusNews

 

Теги: журналистка, заведомо ложное сообщение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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