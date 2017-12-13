Журналисты музыкально высмеяли деятельность депутата Вячеслава Макарова

Петербургские журналисты выложили в Интернете пародийное видео про политика Вячеслава Макарова.

Петербургские журналисты записали юмористический клип с переделанными словами о депутате Вячеславе Макарове. Ролик выложен на платформе YouTube и называется “позови меня в Собор”.



Народный текст композиции разбавили официальные высказывания чиновника на общественно значимые темы. Cотрудники местных СМИ напомнили о скандальной истории с незадекларированной недвижимостью, а также высмеяли приверженность политика к речевым штампам и показной религиозности.







Уже год видео с комментарием Макарова о необходимости передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ находится на официальном сайте ЗакСа.

Piter.tv публкует полный текст песни, чтобы поддержать творчество коллег.

ПОЗОВИ МЕНЯ В СОБОР

1. Снова осень, снова иду во дворец,

А там пир духа,

За трибуной ты, за регламент борец,

Потом прессуха:

Ты расскажешь нам про генетический код,

И про великий народ,

Осудишь госпереворот!

Припев:

Позови меня в собор,

Я приду без синей ленты,

Мы затеем разговор

О серьезности момента,

Я приду туда, где ты

трудишься не для афиши,

Где раздутые понты

Обретают снова силу и посты.

2. Сколько лет искали твои мы дома

На Петроградке,

И один нашли, там твои закрома,

Живешь украдкой.

Может быть, хотели пожить мы с тобой

В доме, что рядом с Невой,

В том, что почти что не твой.

Припев:

Позови меня в собор,

Я приду без синей ленты,

И отправлю за собой

Офицеров и студентов

Я приду туда, где ты,

Помолюсь не для афиши,

Чтоб полковничьи мечты

Не теряли свои деньги и посты.

3. Каждый раз, как только приходит четверг

В петровский город,

Пишем мы опять, чтобы ты опроверг

Наш инфоповод.

Пишем, будто в Смольный заехать готов

Вместо привычных усов

Праведный воин Христов!

Припев

Позови меня в собор,

Я приду без опозданий,

Год на сайте - не позор, Если ради воспитанья!

Я приду туда, где ты,

Помолюсь не для афиши,

Чтоб полковничьи мечты

Не теряли свои деньги и посты.

Позови меня в собор,

Мы придем без синей ленты

И отправим за собой

Офицеров и студентов,

Мы придем туда, где ты

Трудишься не для афиши,

Где раздутые понты

Обретают снова силу и посты.

Видео: YouTube/Ансамбль "Мариинский"