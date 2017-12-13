Журналисты музыкально высмеяли деятельность депутата Вячеслава Макарова

Петербургские журналисты записали юмористический клип с переделанными словами о депутате Вячеславе Макарове. Ролик выложен на платформе YouTube и называется “позови меня в Собор”.
Народный текст композиции разбавили официальные высказывания чиновника на общественно значимые темы. Cотрудники местных СМИ напомнили о скандальной истории с незадекларированной недвижимостью, а также высмеяли приверженность политика к речевым штампам и показной религиозности.
Уже год видео с комментарием Макарова о необходимости передачи Исаакиевского собора в руки РПЦ находится на официальном сайте ЗакСа.
Piter.tv публкует полный текст песни, чтобы поддержать творчество коллег.
ПОЗОВИ МЕНЯ В СОБОР
1. Снова осень, снова иду во дворец,
А там пир духа,
За трибуной ты, за регламент борец,
Потом прессуха:
Ты расскажешь нам про генетический код,
И про великий народ,
Осудишь госпереворот!
Припев:
Позови меня в собор,
Я приду без синей ленты,
Мы затеем разговор
О серьезности момента,
Я приду туда, где ты
трудишься не для афиши,
Где раздутые понты
Обретают снова силу и посты.
2. Сколько лет искали твои мы дома
На Петроградке,
И один нашли, там твои закрома,
Живешь украдкой.
Может быть, хотели пожить мы с тобой
В доме, что рядом с Невой,
В том, что почти что не твой.
Припев:
Позови меня в собор,
Я приду без синей ленты,
И отправлю за собой
Офицеров и студентов
Я приду туда, где ты,
Помолюсь не для афиши,
Чтоб полковничьи мечты
Не теряли свои деньги и посты.
3. Каждый раз, как только приходит четверг
В петровский город,
Пишем мы опять, чтобы ты опроверг
Наш инфоповод.
Пишем, будто в Смольный заехать готов
Вместо привычных усов
Праведный воин Христов!
Припев
Позови меня в собор,
Я приду без опозданий,
Год на сайте - не позор, Если ради воспитанья!
Я приду туда, где ты,
Помолюсь не для афиши,
Чтоб полковничьи мечты
Не теряли свои деньги и посты.
Позови меня в собор,
Мы придем без синей ленты
И отправим за собой
Офицеров и студентов,
Мы придем туда, где ты
Трудишься не для афиши,
Где раздутые понты
Обретают снова силу и посты.
Видео: YouTube/Ансамбль "Мариинский"