Журналисты составили топ-10 песен о любви, которые получили "Оскар"

В списке песни из фильмов "Титаник", "Король Лев" и другие.

Журналисты издания Independent составили список лучших песен о любви из фильмов, которые получили "Оскар" из десяти позиций.

Первое место отдали композиции "Up where we belong" из фильма "Офицер и джентльмен". Второй песней идет "The way you look tonight" из мюзикла "Время свинга". Далее "Love is a many-splendored thing" из мелодрамы "Любовь — самая великолепная вещь на свете".

На четвертом месте расположилась "Can you feel the love tonight" из "Короля Льва", а "My heart will go on" из "Титаника" закрыла пятерку списка.

В рейтинг также вошли "Take my breath away" из фильма "Лучший стрелок", "I just called to say i love you" из "Женщины в красном", "Moon river" из "Завтрака у Тиффани","Mona Lisa" из киноленты "Капитан Кэри, США" и завершила топ-10 композиция "Somewhere over the rainbow" из фильма "Волшебник страны Оз".

