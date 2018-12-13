Журналисты "Коммерсанта" покинут издание из-за статьи о Валентине Матвиенко

По словам бывших сотрудников, такое решение принял один из акционеров.

Спецкор "Коммерсанта" Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке Валентины Матвиенко. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на страницы журналистов в Facebook.

По словам бывших сотрудников "Коммерсанта", такое решение принял один из акционеров. Сафронов и Иванов покидают издательский дом по соглашению сторон.

С журналистами мы расстались, поскольку при подготовке заметки были нарушены редакционные стандарты "Коммерсанта". Он не раскрыл, что именно нарушено, и отказался комментировать вмешательство акционеров, - объяснил гендиректор "Коммерсанта" Владимир Желонкин.

Вслед за ними издание покидают журналисты Глеб Черкасов, Алла Барахова, Наталья Корченкова, Анна Пушкарская, Виктор Хамраев, Всеволод Инютин и другие. Все они работали в отделе политики "Коммерсанта".

Напомним, материал о возможной отставке Матвиенко издание опубликовало 17 апреля. В нем говорилось, что в мае этого года спикер Совета Федерации обсудит с президентом свой уход с должности. Вероятным кандидатом на ее место назывался Сергей Нарышкин.

Видео: Diplomatrutube, Дума. ТВ / Youtube.