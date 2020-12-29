Журналиста петербургского "Эха Москвы" вызвали к следователю по вопросу съеденных полицией бургеров

Визит Арсения Веснина касался истории со съеденными полицией бургерами для задержанных.

Журналиста петербургского отделения "Эха Москвы" Арсения Веснина вызвали в полицию. Об этом сам мужчина рассказал 13 февраля в своем Facebook.

По словам Веснина, против него могут возбудить уголовное дело о клевете из-за истории о бургерах. Сам журналист 4 февраля писал в соцсетях, что в 33-м отделе полиции у задержанных отобрали переданные им бургеры, часть фастфуда съели сами полицейские. Веснин делал ссылку на закрытый чат в "Телеграме" и самих задержанных, жаловавшихся на ужасные условия в отделе. Журналист пояснил, что просто пересказал в тот день эту историю, как и несколько других.

В МВД на историю отреагировали, заявив, что это ложь, однако Веснин продолжил публиковать в соцсетях монологи задержанных с пртивоположной точкой зрения.

Прямого свидетельства того, что полицейские забрали бургеры на глазах у задержанных и унесли в подсобку там нет. Но там есть истории про еду: одна девушка увидела круассаны из передачки в кабинете сотрудника. Другая девушка спрятала бургер в шкафчик, чтобы съесть его по дороге в суд, а он пропал, никто кроме сотрудников доступа не имел <...> кто-то видел, что полицейские носили пакеты с их передачками к себе. Арсений Веснин

Журналист отметил, что не понимает, при чем здесь клевета, поскольку он не называл конкретных лиц. Веснин заключил, что сейчас по данному факту идет проверка.

Ранее суды Петербурга назвали забавные оправдания задержанных на незаконных митингах.

Фото: Piter.TV