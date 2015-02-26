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В СК допросили родителей учеников школы Московского района, где произошло изнасилование
Сегодня, 21:30
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В СК допросили родителей учеников школы Московского района, где произошло изнасилование

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Опекуны обеспокоены бездействием школьной администрации.

В петербургском отделении СК допросили родителей учеников 1 и 7 классов школы Московского района, где недавно произошло изнасилование шестиклассника его сверстниками. Об этом рассказали в 78.ru.

По данным журналистов, родители обеспокоены тем, что администрация учреждения не несёт ответственности за произошедшее. Опекуны также подчеркивают, что из-за "перенаселенности" классов учителя не могут осуществлять должный контроль за школьниками, в связи с чем, в частности, происходят подобные происшествия.

Отец первоклассницы рассказал, что нередко мальчики ходят в женские туалеты, потому как мужские уборные слишком грязные. В связи с этим ученики опасаются ходить в школьные туалеты в принципе.

Ранее стало известно, что по факту происшествия, в СК возбудили уголовное дело.

Фото: Piter.TV

Теги: допрос, изнасилование, московский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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