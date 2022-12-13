В Петербурге возбудили уголовное дело после совершения сексуального насилия в одной из школ

Пострадал 13-летний мальчик.

В Петербурге возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности в одной из школ Московского района.

Следственным отделом по Московскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (совершение иных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

Следствием установлено, что 11 февраля в одной из городских школ в отношении 13-летнего ученика были совершены противоправные действия сексуального характера.

Следователями допрашиваются учащиеся школы, педагоги, ведется работа с потерпевшим.

Также проводится проверка по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами школы своих обязанностей.

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Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу