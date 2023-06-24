Журналист Карлсон: США пытаются оправдать ситуацию в стране теорией заговора из России

Американец негативно оценил деятельность американской администрации.

Американская администрация при президенте Джо Байдене пытается списать ситуацию в стране на теории заговора из России. Такого мнения придерживается бывший ведущий телеканала FOX News Такер Карлсон. Иностранец предложил своим соотечественникам представить ситуацию, в которой они летят в самолете, но неожиданно в салоне пассажирского лайнера появляется запах дыма и происходит пожар. В этот момент все находящиеся на борту люди игнорируют обстановку.

И вот, вы, начиная уже паниковать, подзываете бортпроводницу. "В салоне дым!" — говорите вы ей, будто бы она сама этого не понимает. Но стюардесса лишь одаривает вас злобным взглядом: "А ну, замолчите, расист! — отвечает она. — Это опасная теория заговора, которую придумали русские. Такер Карлсон, ведущий США

По мнению иностранного журналиста, подобный сценарий хорошо описывает жизнь в стране. Он добавил, что в обществе начинает казаться, что вокруг все ветшает и чахнет", а нутром люди начинают чувствовать, что происходит что-то очень нехорошее. Такер Карлсон добавил, что свидетельства указывают на то, что так и есть. Однако руководство США не хочет этого признавать.

Такер Карлсон одним жестким словом описал Байдена.

Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории России) / Tucker Carlson