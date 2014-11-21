Такер Карлсон одним жестким словом описал Байдена

Журналист рассказало скандалах, связанных с семьей лидера Белого дома.

В новом эпизоде своего шоу, публикуемого в социальных сетях, известный американский телеведущий Такер Карлсон завуалированно назвал американского президента Джо Байдена диктатором. Допоkнительно ведущий проекта иронично заметил, что если бы политик был диктатором, то имел бы соответствующую семью. В качестве примера иностранец привел детей бывшего президента Ирака Саддама Хусейна. По словам Карлсона, речь идет о сыновьях-принцах, живущих вне закона и делающих все, что они хотят. Таким образом журналист намекнул зрителям на скандал вокруг сына Джо Байдена Хантера. В его отношении ведется уголовное расследование, связанное с налоговыми преступлениями и статье о лжесвидетельстве по покупке оружия.

Он не делает фотосессий и не ездит в зеркальных солнцезащитных очках на спортивном автомобиле, чтобы убедить вас, что он не дряхлый, а мощный и мудрый. Это просто не его стиль. Таке Карлсон, журналист США

Среди других проблем президента США Такер Карсон назвал здоровьем, которые очевидны для всех, но которые упорно не замечают западные СМИ, а также семейные сексуальные скандалы.

Такер Карлсон выпустил второй эпизод шоу, несмотря на претензии Fox News.

Фото и видео: Twitter (нежелательная социальная сеть на территории России) / Tucker Carlson