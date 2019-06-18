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Живущие на первых этажах петербуржцы начнут платить за лифт с 2024 года
Сегодня, 18:15
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Живущие на первых этажах петербуржцы начнут платить за лифт с 2024 года

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Однако решение может быть изменено в том случае, если собственники на общем собрании согласятся освободить владельцев квартир на первых этажах от оплаты.

В среду, 2 июля, в Смольном сообщили о том, что жители первых этажей не должны платить за содержание лифтов в Петербурге. Меру введут с 1 января 2024 года.

Запрос сделал депутат ЗакСа Борис Вишневский, а ответил вице-губернатор города Анатолий Повелий. Чиновник пояснил, что плата за лифты на данный момент зачисляется согласно тарифам от декабря прошлого года. 

С 2024-го каждый жилец многоквартирного дома будет платить за содержание лифтов в полном объеме. Однако решение может быть изменено в том случае, если собственники на общем собрании согласятся освободить владельцев квартир на первых этажах от оплаты.

Ранее на Piter.TV: Совет законодателей РФ рассматривает законопроект петербургских депутатов о незаконной перепланировку квартир.

Фото: Pxhere

Теги: анатолий повелий, плата за лифты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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