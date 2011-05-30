Животноводам компенсируют затраты на развитие геномной селекции

В текущем году экспертизу пройдут 110 тысяч животных.

Российское правительство компенсируют отечественным животноводам затраты на развитие геномной селекции. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на оперативном заседании с кабинетом министров председатель Михаил Мишустин. Чиновник объяснил коллегам, что государство возместит племенным хозяйствам часть затрат на проведение молекулярной генетической экспертизы племенного молодняка крупного рогатого скота. Известно, что такая экспертиза позволит специалистам получить информацию о достоверности происхождения племенного молодняка, а также наличии у особей генетически обусловленных заболеваний. Дополнительно принят ое решение поможет провести геномные исследования племенной ценности того или иного животного.

Размер субсидии составит до 70% от объема фактически понесенных племенными хозяйствами затрат. Средства будут предоставляться в региональные бюджеты и распределяться с помощью государственной информационной системы "Электронный бюджет". пресс-служба кабмина РФ

Власти ожидают, что в 2025 году на территории страны молекулярную генетическую экспертизу пройдут 110 тысяч животных.

Фото и видео: Правительство России