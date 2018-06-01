Жителю Ленобласти грозит до двух лет тюрьмы за незаконную рыбалку

Добычей мужчины стало около 132 экземпляров ряпушки.

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Ленобласти за незаконную рыбалку. Об этом сообщила пресс-служба МВД России на водном транспорте по городу.

Установлено, что мужчина рыбачил в акватории Невы. С помощью запрещенной законом рыболовной снасти он поймал около 132 экземпляров ряпушки. Рыба попалась на крючок в местах нереста или на пути к нему.

Сумма ущерба от действий браконьера составила более 130 тысяч рублей. Теперь ему грозит до двух лет тюрьмы.

В транспортной полиции напомнили, что снасть "паук" не разрешается применять для любительской и спортивной рыбалки в Западном рыбохозяйственном бассейне.

Ранее петербуржцам напомнили о штрафах за выход на лед.

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