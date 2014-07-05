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Два жителя Подмосковья задержаны за незаконную рыбалку на реке Оке

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Злоумышленники добыли 43 особи различного вида рыбы общим весом 31 кг.

Два жителя Подмосковья задержаны за незаконную рыбалку на реке Оке. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

По данным следствия, браконьеров задержали в ходе проведения рейда в ночное время в акватории реки Оки. Отмечается, что злоумышленники добыли 43 особи различного вида рыбы общим весом 31 кг. Они планировали перегрузить улов из лодки в автомобиль и уехать. На основании заключения ихтиологической экспертизы в отношении задержанных возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что на юго-востоке Москвы ликвидировали канал незаконной миграции.

Видео: УТ МВД России по ЦФО

Теги: незаконная рыбалка, ока, подмосковье, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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