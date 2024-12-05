Злоумышленники изготавливали документы, необходимые для легализации пребывания и трудоустройства мигрантов.

На юго-востоке Москвы ликвидировали канал незаконной миграции. Об этом сообщили на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, сотрудники полиции задержали одного из участников преступной группы, которая занималась организацией незаконного пребывания иностранных граждан в РФ. Злоумышленники изготавливали документы, необходимые для легализации пребывания и трудоустройства мигрантов. За реализацию поддельных документов они получали вознаграждение в размере 1 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщали, что в Магадане выявили факты взяточничества при оформлении документов на недвижимость.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА